ارتفاع صادرات روسيا من الحبوب بنحو 5 بالمئة

وقالت الزراعة الروسية في بيان صحفي: إن "البيانات الأولية تعكس استقرارًا في سلاسل الإمداد الزراعي، مع توقعات بتعزيز الصادرات خلال الأشهر المقبلة، في ظل وفرة المعروض وتحسن الظروف المناخية مقارنة بالموسم السابق، إذ استحوذ القمح على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات بواقع 3.3 مليون طن".
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
صندوق النقد يحضّ واشنطن على العمل مع شركائها لتخفيف القيود التجارية
-
وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب أرباح إنفيديا
-
توقعات ان يصل الذهب إلى هذا السعر خلال عام
-
الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر