ارتفاع صادرات روسيا من الحبوب بنحو 5 بالمئة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الخميس، عن ارتفاع صادرات روسيا من الحبوب ومن ضمنها القمح منذ بداية العام الجاري بنحو 5 بالمئة لتصل إلى أكثر من 10 مليون طن متري.

وقالت الزراعة الروسية في بيان صحفي: إن "البيانات الأولية تعكس استقرارًا في سلاسل الإمداد الزراعي، مع توقعات بتعزيز الصادرات خلال الأشهر المقبلة، في ظل وفرة المعروض وتحسن الظروف المناخية مقارنة بالموسم السابق، إذ استحوذ القمح على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات بواقع 3.3 مليون طن".

