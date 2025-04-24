الخميس 2025-04-24 11:23 ص
 

ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميا

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أرشيفية
 
الخميس، 24-04-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد انخفاضها بنحو 2 بالمئة في الجلسة السابقة حيث يعكف المستثمرون على تقييم أثر زيادة محتملة في إنتاج "أوبك+"، في ظل تضارب الإشارات بشأن الرسوم الجمركية من البيت الأبيض.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ " الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات لتصل إلى 66.18 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 62.34 دولار للبرميل.


وانخفضت الأسعار 2 بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن أفادت مصادر بأن عددًا من أعضاء "أوبك+" سيقترحون تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في حزيران المقبل.


وتلقت الأسعار بعض الدعم من مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين قد تقتربان من إبرام محادثات تجارية.


بترا

 
gnews

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