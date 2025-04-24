ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد انخفاضها بنحو 2 بالمئة في الجلسة السابقة حيث يعكف المستثمرون على تقييم أثر زيادة محتملة في إنتاج "أوبك+"، في ظل تضارب الإشارات بشأن الرسوم الجمركية من البيت الأبيض.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ " الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات لتصل إلى 66.18 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 62.34 دولار للبرميل.



وانخفضت الأسعار 2 بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن أفادت مصادر بأن عددًا من أعضاء "أوبك+" سيقترحون تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في حزيران المقبل.



وتلقت الأسعار بعض الدعم من مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين قد تقتربان من إبرام محادثات تجارية.