الجمعة 2026-07-03 11:17 ص

ارتفاع طفيف في أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد تطورات سياسية في الشرق الأوسط
النفط
 
الجمعة، 03-07-2026 10:01 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط قليلا، الجمعة، قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، في ظل تفاؤل حذر بشأن الجهود الرامية إلى إرساء سلام في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 72.10 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.20% إلى 68.83 دولارا للبرميل.

 
 


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