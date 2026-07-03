ارتفاع طفيف في أسعار النفط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط قليلا، الجمعة، قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، في ظل تفاؤل حذر بشأن الجهود الرامية إلى إرساء سلام في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران.

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