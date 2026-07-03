ارتفاع طفيف في أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 72.10 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.20% إلى 68.83 دولارا للبرميل.
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