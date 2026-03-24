ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية مع تقييم تطورات الشرق الأوسط

الثلاثاء، 24-03-2026 02:31 م

الوكيل الإخباري-   سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء من أدنى مستوياتها خلال عدة أشهر، بينما يواصل المستثمرون تقييم إشارات متباينة بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 577.34 نقطة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2025 ⁠في الجلسة السابقة.

كما سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 350" ارتفاعا بنسبة 0.63% واستقر عند 2341.91 نقطة.


وانخفض مؤشر " ستوكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى 5586.48 نقطة، لكنه لايزال منخفضا بنحو 8.23% خلال شهر، مما يعكس استمرار الضغوط على الأسهم القيادية في منطقة اليورو.


وتعافت الأسهم العالمية بعد تكبدها خسائر حادة، وذلك في أعقاب تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم على منشآت الطاقة الإيرانية وقوله إن هناك محادثات إيجابية تجري معها، وهو ما نفته طهران ووصفته بأنه "عمليات نفسية لم تعد تجدي نفعا".

 

