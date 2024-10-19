ارتفاع طفيف للاسترليني أمام الدولار وتراجعه أمام اليورو

03:59 م

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الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا طفيفا أمام الدولار الأميركي، اليوم السبت، حيث ارتفع بنسبة 0.02 بالمئة ليصل إلى 1.3054 دولار، وفقا للتقارير الاقتصادية البريطانية. اضافة اعلان



فيما، تراجع الاسترليني بنسبة 0.03 بالمئة أمام اليورو ليصل إلى 1.2003 يورو، وهو ما يعكس ضعفا طفيفا في الأداء أمام العملة الأوروبية الموحدة.