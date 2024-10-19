السبت 2024-10-19 05:35 م
 
 

ارتفاع طفيف للاسترليني أمام الدولار وتراجعه أمام اليورو

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 03:59 م
الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا طفيفا أمام الدولار الأميركي، اليوم السبت، حيث ارتفع بنسبة 0.02 بالمئة ليصل إلى 1.3054 دولار، وفقا للتقارير الاقتصادية البريطانية.اضافة اعلان

فيما، تراجع الاسترليني بنسبة 0.03 بالمئة أمام اليورو ليصل إلى 1.2003 يورو، وهو ما يعكس ضعفا طفيفا في الأداء أمام العملة الأوروبية الموحدة.
 
gnews

أحدث الأخبار

منظومة القبة الحديدية لإسرائيل

فلسطين لماذا يضع الاحتلال القبة الحديدة قرب البلدات العربية؟

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية وزير الصناعة: الحكومة تؤمن بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة

علم لبنان

عربي ودولي الاتحاد الأوروربي يدعو إلى تعزيز مهمة اليونيفيل في لبنان

شمال غزة المدمر

فلسطين "الأورومتوسطي" يطالب بإعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية انطلاق المؤتمر الجيولوجي الدولي الثلاثاء المقبل

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

أخبار محلية اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في الرمثا

تعبيرية

منوعات جريمة مروعة..تونسي يذبح زميله في منزله



 

الأكثر مشاهدة