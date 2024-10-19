ارتفاع طفيف للاسترليني أمام الدولار وتراجعه أمام اليورو

فيما، تراجع الاسترليني بنسبة 0.03 بالمئة أمام اليورو ليصل إلى 1.2003 يورو، وهو ما يعكس ضعفا طفيفا في الأداء أمام العملة الأوروبية الموحدة.
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