ارتفاع عملة "البيتكوين" وسط توقعات برفع الفائدة

الوكيل الإخباري-   صعدت عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع تنامي توقعات الأسواق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر المقبل.اضافة اعلان


وجرى تداول عملة "البيتكوين" في تعاملات الظهيرة عند مستوى 111685.90 دولار، بزيادة طفيفة نسبتها 0.2% عن سعر التسوية السابق.

كذلك صعدت عملة "الإيثيريوم" بنسبة 0.48%  إلى 4623.31 دولار، بحسب ما أظهرته منصة "كوين ديسك" المختصة في متابعة العملات المشفرة.

