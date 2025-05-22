ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ضعف إقبال المستثمرين

وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى 5.1%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023 أمس الأربعاء، بعد مزاد ضعيف مفاجئ لسندات الخزانة لأجل 20 عاما.
وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، الذي يؤثر على أسعار الفائدة على جميع أنواع القروض الاستهلاكية والتجارية، إلى حوالي 4.61%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.
وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، وهو ما يثقل كاهل الدولار وأيضا و"ول ستريت"، مع شعور المتعاملين بالقلق بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني الأمريكي الأسبوع الماضي.
وبلغت عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 عاما أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023، مسجلة 5.127%. ونتيجة لذلك، واصل الدولار خسائره مقابل اليورو والين.
وقال كيم روبرت، المدير الإداري لتحليل الدخل الثابت العالمي لدى "أكشن إيكونوميكس" في سان فرانسيسكو إن "نتائج المزاد المخيبة للآمال.. تتناسب مع رواية ضعف الطلب على الأصول الأمريكية وسط مخاوف مالية".
-
أخبار متعلقة
-
الديون الأمريكية تهوي بالبورصات الآسيوية و"وول ستريت"
-
تباطؤ التضخم في روسيا
-
تراجع الدولار وسط مخاوف مالية
-
ارتفاع جديد لأسعار الذهب عالمياً بسبب قانون ترامب
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار يواصل التراجع أمام العملات الرئيسية
-
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ أكثر من عام
-
الذهب يشتعل ويسجل أعلى سعر له في أسبوع عالميا