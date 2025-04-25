ارتفاع غير متوقع في مبيعات التجزئة البريطانية

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة، اليوم الجمعة، فقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة المبيعات في متاجر الملابس والمستلزمات الخارجية نتيجة الطقس الجيد، رغم أن تراجع مبيعات السوبر ماركت حد من النمو العام.
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