الجمعة 2025-04-25 04:10 م
 

ارتفاع غير متوقع في مبيعات التجزئة البريطانية

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الجمعة، 25-04-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع بنسبة 0.4 بالمئة خلال شهر آذار الماضي، وذلك قبل إعلان الرسوم الجمركية الأميركية التي أثّرت لاحقاً على الأسواق.

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ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة، اليوم الجمعة، فقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة المبيعات في متاجر الملابس والمستلزمات الخارجية نتيجة الطقس الجيد، رغم أن تراجع مبيعات السوبر ماركت حد من النمو العام.

 
gnews

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