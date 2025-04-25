ارتفاع غير متوقع في مبيعات التجزئة البريطانية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع بنسبة 0.4 بالمئة خلال شهر آذار الماضي، وذلك قبل إعلان الرسوم الجمركية الأميركية التي أثّرت لاحقاً على الأسواق.

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