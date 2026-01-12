ارتفاع قوي في أسعار الغاز في البورصات الأوروبية

الوكيل الإخباري- صعدت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية بقوة اليوم الاثنين بنسبة 2.6% لتتجاوز مستوى 350 دولارا لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق.

