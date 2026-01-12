الإثنين 2026-01-12 01:11 م

ارتفاع قوي في أسعار الغاز في البورصات الأوروبية

الإثنين، 12-01-2026 12:25 م

الوكيل الإخباري-   صعدت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية بقوة اليوم الاثنين بنسبة 2.6% لتتجاوز مستوى 350 دولارا لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق.

وبحلول الساعة 10:08 صباحا بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للغاز لشهر فبراير المقبل في المؤشر الهولندي "تي تي إف"، وهو أكبر مركز تداول في أوروبا، عند 350.5 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بزيادة نسبتها 2.6% عن سعر الإغلاق السابق.

ويأتي ذلك في وقت اجتاحت فيه عاصفة ثلجية دول أوروبية، وخاصة شمال أوروبا، ما تسبب في اضطرابات في قطاع النقل وانقطاعات في التيار الكهربائي.

وكان متوسط سعر عقود الغاز الآجلة في البورصة الأوروبية العام الماضي 2025 قد تجاوز قليلا مستوى 420 دولارا، أي أعلى بنسبة تقارب 9% مقارنة بالعام الذي سبقه 2024.

وكانت أسعار الغاز أعلى بكثير خلال عامي 2021 و2022، حيث شهدت تلك الفترة أعلى مستويات الأسعار، وبلغت الأسعار ذروتها القياسية عند 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في مطلع ربيع 2022.

 
 


