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ارتفاع قوي لأسعار النفط عالميا بعد إشعال ترامب حروب رسوم

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دونالد ترامب
الإثنين، 03-02-2025 08:56 ص

الوكيل الإخباري - صعدت أسعار النفط بقوة، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، ما أثار مخاوف من حرب تجارية واضطراب إمدادات الخام.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.93% إلى 73.93 دولار للبرميل.

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فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.95% إلى 76.39 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.


وفي وقت سابق، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، الأمر الذي أثار مخاوف من حرب تجارية واضطراب إمدادات الخام من اثنين من كبار الموردين للولايات المتحدة.


وتعتبر كندا والمكسيك أهم مصدرين لواردات خام إلى الولايات المتحدة، ويشكلان معا نحو ربع النفط الذي تحوله المصافي الأمريكية إلى منتجات وقود.


وذكرت مصادر في قطاع الطاقة أن الرسوم الجمركية سترفع التكاليف على درجات الخام الأمريكي الأثقل التي تحتاجها المصافي الأمريكية لتحقيق الإنتاج الأمثل، الأمر الذي يخفض أرباحها وقد يؤدي إلى تخفيضات في الإنتاج.

 

RT

 
gnews

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