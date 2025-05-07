ارتفاع قياسي في تداولات الذهب والفضة ببورصة موسكو

كذلك صعدت التعاملات المرتبطة بالفضة بنسبة 76.5% إلى 116.873 طن، وفقا لما أظهرته بيانات بورصة موسكو.
ومن حيث القيمة، بلغت قيمة تداولات الذهب والفضة 582.2 مليار روبل وللمقارنة كانت التداولات في العام الماضي عند 189.7 مليار روبل.
وبلغ حجم التداول في شهر أبريل وحده 206 مليارات روبل، بما في ذلك 22.215 طن من الذهب و34.747 طن من الفضة.
وبحسب نتائج العام الماضي 2024، تم إبرام معاملات بالذهب بحجم 123.3 طن والفضة بحجم 252.4 طن.
وتدل هذه البيانات على تزايد الطلب المحلي على المعادن الثمينة، واستمرار تنويع الأدوات الاستثمارية في السوق الروسية.
روسيا اليوم
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