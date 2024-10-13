ارتفاع قيمة صادرات تركيا إلى مصر في سبتمبر

الوكيل الإخباري- سجلت صادرات تركيا إلى مصر ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ 280.9 مليون دولار.



وكشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس المصدرين في تركيا أن خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر بدأت تؤتي ثمارها في مجال الصادرات، وفق ما ذكرت صحيفة "الأناضول".



وأظهرت البيانات أن صادرات تركيا إلى مصر سجلت خلال الشهر المنصرم زيادة بـ2.4 % مقارنة بسبتمبر 2023.

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وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى مصر على مستوى سبتمبر من 274 مليون و309 آلاف العام الماضي إلى 280.9 مليون، حسب ما ورد بـ"الأناضول".



جدير الذكر أن تركيا شهدت الشهر الماضي توقيع 17 مذكرة تفاهم مع مصر على هامش زيارة رسمية قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي زار القاهرة في فبراير الماضي.