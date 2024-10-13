الأحد 2024-10-13 03:25 م
 

ارتفاع قيمة صادرات تركيا إلى مصر في سبتمبر

علما مصر وتركيا
علما مصر وتركيا
الأحد، 13-10-2024 12:45 م

الوكيل الإخباري- سجلت صادرات تركيا إلى مصر ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ 280.9 مليون دولار.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس المصدرين في تركيا أن خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر بدأت تؤتي ثمارها في مجال الصادرات، وفق ما ذكرت صحيفة "الأناضول".

وأظهرت البيانات أن صادرات تركيا إلى مصر سجلت خلال الشهر المنصرم زيادة بـ2.4 % مقارنة بسبتمبر 2023.

اضافة اعلان


وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى مصر على مستوى سبتمبر من 274 مليون و309 آلاف العام الماضي إلى 280.9 مليون، حسب ما ورد بـ"الأناضول".


جدير الذكر أن تركيا شهدت الشهر الماضي توقيع 17 مذكرة تفاهم مع مصر على هامش زيارة رسمية قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي زار القاهرة في فبراير الماضي.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

لاغ

أخبار الشركات "زين" تطلق النسخة الثانية من حملتها للشاشات_وقتها

وزير المياه

أخبار محلية أبو السعود يؤكد أهمية تطبيق برامج توزيع المياه حسب الخطط المعلنة

تعبيرية

تكنولوجيا غوغل تعرض وصفات الطعام كاملة ضمن نتائج البحث

رئيس الجامعة الأردنيّة لشؤون الكليّات الإنسانيّة ناهد عميش في لقاء مع الملحق الثّقافيّ الفرنسيّ في عمّان، بيلي تروا

أخبار محلية السّفارة الفرنسيّة تعلن عن مِنح دكتوراة لطلبة "الأردنية" فرنسا

أرشيفية

عربي ودولي نتنياهو يطالب إبعاد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان "عن الخطر على الفور"

وزير الاقتصاد الرقمي

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي: إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل يعزز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات

طائرة

عربي ودولي فرنسا تطور مسيرة تقودها مقاتلة "رافال"

بورصة عمان

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف



 

الأكثر مشاهدة