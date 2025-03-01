ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة، 601 نقطة ليرتفع الى 43841 نقطة اي نسبة ارتفاع اكثر من 1.39 بالمئة.
وارتفع أيضا مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 303 نقاط ليصل الى 18847 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.63 بالمئة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 93 نقطة ليصل الى 5954 نقطة، بنسبة بلغت 1.59 بالمئة.
الى ذلك، استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) أمس الجمعة عند 70.08 دولار للبرميل الواحد.
وأسبوعيا، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 347 نقطة، فيما انخفض مؤشر نازداك 743 نقطة، أما مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) فانخفض تقريبا 72 نقطة مع نهاية الأسبوع.
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