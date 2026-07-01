ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 613 نقطة ليرتفع إلى 52208 نقاط، أي نسبة ارتفاع 1.19 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك الأميركي المركب، 679 نقطة ليقفز الى 25122 نقطة، أي نسبة ارتفاع 2.78 بالمئة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 121 نقطة ليصل الى 7437 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.66 بالمئة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 83.79 للبرميل الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أغلب المؤشرات الأوروبية مع ختام التعاملات
-
ارتفاع إيرادات النفط الروسية 60 بالمئة
-
تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من 2026
-
أسعار النفط تهبط عالمياً بعد موجة صعود قوية وسط تطورات المنطقة
-
أسعار الذهب ترتفع عالمياً بعد قرار تثبيت الفائدة
-
انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية
-
أسعار النفط تقفز عالميا نحو 7% عالميا
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب عالميا