الجمعة 2026-07-31 12:51 ص

ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية
تعبيرية
 
الجمعة، 31-07-2026 12:01 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الخميس، بشكل كبير بعد ما لحق بها من خسائر يوم أمس.اضافة اعلان


وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 613 نقطة ليرتفع إلى 52208 نقاط، أي نسبة ارتفاع 1.19 بالمئة.

وارتفع مؤشر نازداك الأميركي المركب، 679 نقطة ليقفز الى 25122 نقطة، أي نسبة ارتفاع 2.78 بالمئة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 121 نقطة ليصل الى 7437 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.66 بالمئة.

إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 83.79 للبرميل الواحد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه يسرائيل كاتس (

عربي ودولي بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش دمر أنفاقا أسفل قلعة الشقيف بجنوب لبنان

ارتعاش الجفن المتكرر.. عرض بسيط أم إنذار لمشكلة صحية؟

طب وصحة ارتعاش الجفن المتكرر.. عرض بسيط أم إنذار لمشكلة صحية؟

مصر: نحلل بقايا مسيرة هجوم دمياط وندرس خيارات الرد

عربي ودولي مصر: نحلل بقايا مسيرة هجوم دمياط وندرس خيارات الرد

ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

تتى

أخبار محلية انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية المؤرخين الأردنيين للدورة (2026-2030)

ب

أخبار محلية سلسلة "صوت بيوصل" تواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بحوار حول دور الأحزاب واللامركزية

شعار مركز زها الثقافي

أخبار محلية 100 الف دينار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مركز زها الثقافي في البلقاء

ا

عربي ودولي عراقجي عن حادثة دمياط في مصر: يجب أن نكون يقظين تجاه مخططات إسرائيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 