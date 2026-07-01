ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

12:01 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الخميس، بشكل كبير بعد ما لحق بها من خسائر يوم أمس. اضافة اعلان





وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 613 نقطة ليرتفع إلى 52208 نقاط، أي نسبة ارتفاع 1.19 بالمئة.



وارتفع مؤشر نازداك الأميركي المركب، 679 نقطة ليقفز الى 25122 نقطة، أي نسبة ارتفاع 2.78 بالمئة.



وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 121 نقطة ليصل الى 7437 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.66 بالمئة.



إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 83.79 للبرميل الواحد.





