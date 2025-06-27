ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية

وسجلت الأسهم اليابانية اليوم ارتفاعًا، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر الارتفاع الكبير في وول ستريت عند الإغلاق أمس، مما يجعل المؤشر متجهًا لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في تسعة أشهر.
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