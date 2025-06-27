الجمعة 2025-06-27 11:49 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
 
الجمعة، 27-06-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، في وقت يواصل فيه مؤشر الأسهم العالمية التابع لـ"أم إس سي آي" الاقتراب من مستويات قياسية جديدة، وسط تفاؤل واسع بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

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وسجلت الأسهم اليابانية اليوم ارتفاعًا، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر الارتفاع الكبير في وول ستريت عند الإغلاق أمس، مما يجعل المؤشر متجهًا لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في تسعة أشهر.

 
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