ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، في وقت يواصل فيه مؤشر الأسهم العالمية التابع لـ"أم إس سي آي" الاقتراب من مستويات قياسية جديدة، وسط تفاؤل واسع بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

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