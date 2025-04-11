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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
ارشيفية
 
الجمعة، 11-04-2025 11:47 م

الوكيل الإخباري-    سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الجمعة ارتفاعًا جيدًا لكنه غير كاف لتعويض الخسائر التي تسببت بها تداعيات قرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، اليوم 619 نقطة ليصل إلى 40212 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.56 بالمئة، وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 337 نقطة ليصل إلى 16724نقطة، أي نسبة ارتفاع 2.06 بالمئة.


كما وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 95 نقطة ليصل إلى 5363 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.81 بالمئة.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل الى 61.59 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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