ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بأرقام قياسية

الوكيل الإخباري- - ارتفعت، اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بأرقام قياسية كبيرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

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وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أكثر من 1500 نقطة، ليسجل رقما قياسيا بـ 43727 أي بنسبة فاقت 3 بالمئة.



كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 450 نقطة ليصل إلى 18984 نقطة، أي نسبة 3 بالمئة تقريبا.