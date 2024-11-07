الخميس 2024-11-07 01:10 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بأرقام قياسية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 07-11-2024 12:11 ص

الوكيل الإخباري-   - ارتفعت، اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بأرقام قياسية كبيرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

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وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أكثر من 1500 نقطة، ليسجل رقما قياسيا بـ 43727 أي بنسبة فاقت 3 بالمئة.


كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 450 نقطة ليصل إلى 18984 نقطة، أي نسبة 3 بالمئة تقريبا.


كما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 150 نقطة، ليصل إلى 5930 نقطة، أي نسبة 2.53 بالمئة.

 
gnews

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