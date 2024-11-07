ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بأرقام قياسية

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أكثر من 1500 نقطة، ليسجل رقما قياسيا بـ 43727 أي بنسبة فاقت 3 بالمئة.
كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 450 نقطة ليصل إلى 18984 نقطة، أي نسبة 3 بالمئة تقريبا.
كما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 150 نقطة، ليصل إلى 5930 نقطة، أي نسبة 2.53 بالمئة.
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