السبت 2025-01-04 01:10 م
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض الذهب

البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
السبت، 04-01-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، يوم أمس الجمعة، فيما انخفض سعر الذهب نحو 19 دولارا ليتراجع الى 2650 دولارا للأوقية الواحدة.

اضافة اعلان


وارتفع عند إغلاق الليلة الماضية، مؤشر داو جونز الصناعي، 339 نقطة ليصل الى 42732 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 340 نقطة ليصل الى 19621 نقطة، أي نسبة 1.77 بالمئة.


كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 73 نقطة ليصل الى 5942 نقطة، أي نسبة 1.26 بالمئة.


وفي الأداء الأسبوعي ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي حوالي 159 نقطة وارتفع نازداك 135 نقطة وكذلك ارتفع (ستاندرد آند بورز) 36 نقطة.


الى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل الى 74.02 دولار للبرميل الواحد.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

قطاع غزة المدمر

فلسطين ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 45,717 شهيدا و108,856 مصابا

جانب من المساعدات

عربي ودولي وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق

من موقع الحادث

منوعات مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 جراء سقوط حافلة في البيرو

الدفاع المدني

خاص بالوكيل مدفأة تسبّبت بكارثة… وفاة رضيع و6 اصابات بحريق منزل بالكرك

أرشيفية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا السبت

تعبيرية

عربي ودولي فايروس جديد ينتشر ويثير الهلع .. يشبه الإنفلونزا ولا علاج له

تعبيرية

أخبار محلية "الأعلى لذوي الإعاقة": إنجازات نوعية للتمكين والدمج عام

لقطة من الفيديو

منوعات أجسام غامضة في سماء السعودية تثير الجدل.. وفلكية جدة تحسم الأمر



 



الأكثر مشاهدة