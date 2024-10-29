الثلاثاء 2024-10-29 12:15 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 12:07 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت، اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية فيما انخفض سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" بقيمة 4 دولارات تقريبا ليصل إلى 67.84 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 273 نقطة ليصل إلى 42387 نقطة، مثلما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 48 نقطة ليصل الى 18567 نقطة.


وارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 15 نقطة ليصل الى 5823 نقطة.

 
gnews

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