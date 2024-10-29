ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 273 نقطة ليصل إلى 42387 نقطة، مثلما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 48 نقطة ليصل الى 18567 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 15 نقطة ليصل الى 5823 نقطة.
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