ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الأربعاء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بعد خسارة كبيرة يوم أمس، فيما انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة دولارين ليصل الى 66.40 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 500 نقطة تقريبا، ليصل قبيل إغلاق التداولات اليوم، إلى 43050 نقطة أي نسبة 1.25 في المئة.



وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 250 نقطة ليصل إلى 18515 نقطة، نسبة 1.4 في المئة.