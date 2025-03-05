ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 500 نقطة تقريبا، ليصل قبيل إغلاق التداولات اليوم، إلى 43050 نقطة أي نسبة 1.25 في المئة.
وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 250 نقطة ليصل إلى 18515 نقطة، نسبة 1.4 في المئة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 60 نقطة ليصل إلى 5850 نقطة بمسبة 1.1 في المئة.
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