الإثنين 2025-06-23 11:53 م
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس
الأسهم الأميركية
 
الإثنين، 23-06-2025 11:42 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس"بأكثر من 6 دولارت ليتراجع إلى 67.58 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 375 نقطة ليصل إلى 42581 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 183 نقطة ليصل إلى 19631 نقطة.


وارتفع أيضا مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 57 نقطة ليصل إلى 6025 نقطة.

 
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