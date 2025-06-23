ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 375 نقطة ليصل إلى 42581 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 183 نقطة ليصل إلى 19631 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 57 نقطة ليصل إلى 6025 نقطة.
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