ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس"بأكثر من 6 دولارت ليتراجع إلى 67.58 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 375 نقطة ليصل إلى 42581 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 183 نقطة ليصل إلى 19631 نقطة.