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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس
ارشيفية
 
الأربعاء، 25-06-2025 12:15 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت،  الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس"بأكثر من 3 دولارات ليتراجع إلى 64.93 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 507 نقاط ليصل إلى 43089 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.19 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 281 نقطة ليصل إلى 19912 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.43 بالمئة.


وارتفع أيضا مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 67 نقطة ليصل إلى 6092 نقطةـ أي نسبة ارتفاع 1.11 بالمئة.

 
gnews

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