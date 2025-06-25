ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

الوكيل الإخباري- ارتفعت، الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس"بأكثر من 3 دولارات ليتراجع إلى 64.93 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 507 نقاط ليصل إلى 43089 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.19 بالمئة.

وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 281 نقطة ليصل إلى 19912 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.43 بالمئة.