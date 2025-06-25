ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 507 نقاط ليصل إلى 43089 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.19 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 281 نقطة ليصل إلى 19912 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.43 بالمئة.
وارتفع أيضا مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 67 نقطة ليصل إلى 6092 نقطةـ أي نسبة ارتفاع 1.11 بالمئة.
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