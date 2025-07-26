ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 208 نقاط ليصل الى 44901 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 50 نقطة ليصل إلى 21108 نقاط.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) ليصل الى 6388 نقطة.
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