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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 26-07-2025 08:34 ص
الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى الليلة الماضية، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل الى 65.07 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 208 نقاط ليصل الى 44901 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 50 نقطة ليصل إلى 21108 نقاط.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) ليصل الى 6388 نقطة.
 
 
gnews

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