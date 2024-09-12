ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 235 نقطة ليصل إلى 41097 نقطة، كما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 174 نقطة ليصل إلى 17569 نقطة، أي نسبة 1 بالمئة.
وارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 41 نقطة، ليصل إلى 5595 نقطة.
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