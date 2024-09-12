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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-09-2024 11:57 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت اليوم مؤشرات الأسهم الأميركية الكُبرى، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولارين ليصل إلى 69.21 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 235 نقطة ليصل إلى 41097 نقطة، كما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 174 نقطة ليصل إلى 17569 نقطة، أي نسبة 1 بالمئة.
وارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 41 نقطة، ليصل إلى 5595 نقطة.

 
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