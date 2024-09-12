ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم مؤشرات الأسهم الأميركية الكُبرى، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولارين ليصل إلى 69.21 دولار للبرميل الواحد.

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