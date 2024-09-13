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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
الجمعة، 13-09-2024 11:57 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الجمعة مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 69.15 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 297 نقطة ليصل إلى 41393 نقطة، كما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 114 نقطة ليصل إلى 17683 نقطة.


وارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 30 نقطة، ليصل إلى 5626 نقطة.

 

بترا

 
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