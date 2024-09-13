ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 297 نقطة ليصل إلى 41393 نقطة، كما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 114 نقطة ليصل إلى 17683 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 30 نقطة، ليصل إلى 5626 نقطة.
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