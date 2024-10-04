ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 341 نقطة ليصل إلى 42352 نقطة، وارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 219 نقطة ليصل إلى 18137 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) 51 نقطة ليصل الى 5751 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" قليلا ليصل الى 74.46 دولار للبرميل الواحد
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