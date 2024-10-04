ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل كبير بعد اسبوع من التذبذب بين ارتفاع وانخفاض بسيطين.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 341 نقطة ليصل إلى 42352 نقطة، وارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 219 نقطة ليصل إلى 18137 نقطة.



وارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) 51 نقطة ليصل الى 5751 نقطة.