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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 04-10-2024 11:50 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل كبير بعد اسبوع من التذبذب بين ارتفاع وانخفاض بسيطين.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 341 نقطة ليصل إلى 42352 نقطة، وارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 219 نقطة ليصل إلى 18137 نقطة.


وارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) 51 نقطة ليصل الى 5751 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" قليلا ليصل الى 74.46 دولار للبرميل الواحد

 
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