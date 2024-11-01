ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع اليوم مؤشر داو جونز الصناعي، 288 نقطة ليصل إلى 42052 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 144 نقطة ليرتفع إلى 18239 نقطة، وخسر يوم أمس اكثر من 500 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 23 نقطة ليصل إلى 5728 نقطة.
إلى ذلك، تراجع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" قليلا ليصل إلى 69.47 دولار للبرميل الواحد.
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