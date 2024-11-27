ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة تقريبا ليصل إلى 44841 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالى 90 نقطة ليصل إلى 19412نقطة.
كما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 30 نقطة، ليصل إلى 6015 نقطة.
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