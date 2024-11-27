ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت، اليوم، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، قبيل إغلاق المداولات، فيما تراجع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" قليلا، ليصل إلى 68.59 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة تقريبا ليصل إلى 44841 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالى 90 نقطة ليصل إلى 19412نقطة.