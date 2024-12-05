ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، قبيل إغلاق مداولات السوق اليوم، بأكثر من 300 نقطة ليصل إلى 45020 نقطة، كما شهد مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، زيادة بحوالي 230 نقطة ليصل إلى 19715 نقطة، مسجلاً بذلك رقما قياسيا جديدا.
كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) بحوالي 30 نقطة ليصل إلى 6083 نقطة، محققا رقما قياسيا.
-
أخبار متعلقة
-
خبير: مجموعة "بريكس" يمكنها تغيير تجارة الحبوب العالمية
-
أسهم أوروبا تحبس أنفاسها قبل تصويت هام في فرنسا
-
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يعاقب إسرائيل
-
القضاء الأمريكي يحرم ماسك من 56 مليار دولار !
-
تراجع حاد بقيمة الوون الكوري الجنوبي ومؤشر كوسبي يفتح على انخفاض
-
الذهب عالمياً يتماسك بانتظار تقرير الوظائف الأميركية
-
ارتفاع مؤشر نازداك وانخفاض داو جونز
-
توقعات خفض الفائدة الأمريكية تقود أسعار الذهب للارتفاع