ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا، في حين تراجع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" ليصل إلى 68.82 دولارا للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، قبيل إغلاق مداولات السوق اليوم، بأكثر من 300 نقطة ليصل إلى 45020 نقطة، كما شهد مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، زيادة بحوالي 230 نقطة ليصل إلى 19715 نقطة، مسجلاً بذلك رقما قياسيا جديدا.