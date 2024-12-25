ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، قبل عطلة عيد الميلاد، فيما ارتفع سعر الذهب 5 دولارات ليصل إلى 2633 دولارا للأوقية الواحدة.

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وارتفع، عند إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي 390 نقطة ليصل إلى 43298 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 266 نقطة ليصل إلى 20031 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 65 نقطة ليصل إلى 6040 نقطة.