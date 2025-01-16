ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير متخطية خسائر لاحقتها خلال الأسبوع الماضي.

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وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، أكثر من 700 نقطة ليصل إلى 43260 نقطة، أي بزيادة نسبتها 1.80 بالمئة تقريبا.



كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 480 نقطة ليصل إلى 19530 نقطة، أي بنسبة 2.5 بالمئة تقريبا.



وارتفع أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) أكثر من 100 نقطة ليصل إلى 5958 نقطة، أي بزيادة نسبتها 2 بالمئة تقريبا.