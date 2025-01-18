ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بشكل كبير، فيما تراجع سعر الذهب نحو 10 دولارات ليصل إلى 2740 دولارا للأوقية الواحدة.

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