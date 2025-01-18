ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 370 نقطة ليصل إلى 43512 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 300 نقطة ليصل إلى 19650 نقطة تقريبا.
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