الجمعة 2025-01-31 01:48 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 31-01-2025 01:15 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الخميس، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 72.82 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم الخميس، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 275 نقطة ليصل إلى 44990 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة ليصل إلى 19750 نقطة.


وارتفع أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 50 نقطة ليصل إلى 6084 نقطة.

 
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