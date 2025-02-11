ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، بعد تراجعها في نهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل إلى 72.47 دولار للبرميل الواحد.

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