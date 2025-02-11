ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق مداولات اليوم، حوالي 120 نقطة، ليصل إلى 44440 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالي 200 نقطة ليصل إلى 19737 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 40 نقطة ليصل الى 6070 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة
-
هذه أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستويات قياسية
-
سحب آلاف السبائك الذهبية من بنك إنجلترا خلال شهرين
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار
-
قطع الربط الكهربائي بين دول البلطيق وروسيا
-
الولايات المتحدة تزيد استيراد الذهب لأول مرة منذ يونيو 2021
-
احتياطي الغاز في مستودعات التخزين الأوروبية يهبط إلى أقل من 50%