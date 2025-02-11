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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 11-02-2025 12:21 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، بعد تراجعها في نهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل إلى 72.47 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق مداولات اليوم، حوالي 120 نقطة، ليصل إلى 44440 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالي 200 نقطة ليصل إلى 19737 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 40 نقطة ليصل الى 6070 نقطة.

 
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