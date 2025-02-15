ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وافتتح مؤشر داو جونز الصناعي مداولاته الاثنين بـ 44396 نقطة ليغلق يوم أمس الجمعة على 44546 نقطة، اي بارتفاع مقداره 150 نقطة.
وبدأت مداولات مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 19668 نقطة لتصل الليلة الماضية الى 20026 نقطة، اي بارتفاع 358 نقطة.
أما مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) فارتفع خلال الأسبوع بقيمة 68 نقطة فقط ليصل الى 6114 نقطة.
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