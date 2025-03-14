السبت 2025-03-15 12:41 ص
 




            

        








    

        

        

            ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية  

            
                

                     الأسهم الأميركية  
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        11:47 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  ارتفعت اليوم الجمعة مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بعد سلسلة من الخسائر الكبيرة، سببها تقارير عن مخاوف بركود اقتصادي محتمل.
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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 674 نقطة ليصل إلى 41488 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.65 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 451 نقطة ليصل إلى 17754 نقطة، بنسبة ارتفاع 2.61 بالمئة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 117 نقطة ليصل إلى 5638 نقطة، نسبة ارتفاع 2.13 بالمئة .
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بشكل بسيط ليصل الى 67.16 دولار للبرميل الواحد.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نتنياهو
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الاعلام العبري: نتنياهو غاضب لأن ترمب ينال الفضل كله
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة التربية والتعليم
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            استئناف الرحلات المدرسية اعتبارا من السبت
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                غزة
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            الأغذية العالمي: لم نتمكن من نقل أي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الحالي
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                روسيا تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين

                            
                    
                    

                        
                            أسواق ومال
                        
                        
                            روسيا تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية  

                            
                    
                    

                        
                            أسواق ومال
                        
                        
                            ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى 

                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الذهب
                            
                    
                    

                        
                            اقتصاد محلي
                        
                        
                            أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            

    


    
    

        

            

                
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