ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 674 نقطة ليصل إلى 41488 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.65 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 451 نقطة ليصل إلى 17754 نقطة، بنسبة ارتفاع 2.61 بالمئة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 117 نقطة ليصل إلى 5638 نقطة، نسبة ارتفاع 2.13 بالمئة .
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بشكل بسيط ليصل الى 67.16 دولار للبرميل الواحد.
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