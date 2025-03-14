ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الجمعة مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بعد سلسلة من الخسائر الكبيرة، سببها تقارير عن مخاوف بركود اقتصادي محتمل.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 674 نقطة ليصل إلى 41488 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.65 بالمئة.

وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 451 نقطة ليصل إلى 17754 نقطة، بنسبة ارتفاع 2.61 بالمئة.