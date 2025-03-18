ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 353 نقطة ليصل إلى 41841 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 54 نقطة ليصل إلى 17808 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 36 نقطة ليصل إلى 5675 نقطة.
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