الثلاثاء 2025-03-18 02:19 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 12:49 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الاثنين، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 67.50 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 353 نقطة ليصل إلى 41841 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 54 نقطة ليصل إلى 17808 نقطة.


وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 36 نقطة ليصل إلى 5675 نقطة.

 
 
gnews

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