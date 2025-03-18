ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الاثنين، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 67.50 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 353 نقطة ليصل إلى 41841 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 54 نقطة ليصل إلى 17808 نقطة.