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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 26-03-2025 12:16 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الثلاثاء، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 69.16 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 4 نقاط فقط ليستقر عند 42587 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 83 نقطة ليصل إلى 18271 نقطة.


كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 9 نقاط ليصل إلى 5776 نقطة.

 
gnews

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