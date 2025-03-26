ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 4 نقاط فقط ليستقر عند 42587 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 83 نقطة ليصل إلى 18271 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 9 نقاط ليصل إلى 5776 نقطة.
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