ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب صرح اليوم بأنه لا ينوي إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول من منصبه.
وارتفع اليوم مؤشر "داو جونز" الصناعي، 419 نقطة ليرتفع إلى 39606 نقاط، أي نسبة ارتفاع 1.07 بالمئة.
وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 407 نقاط ليرتفع إلى 16708 نقاط أي بنسبة ارتفاع 2.50 بالمئة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 88 نقطة ليرتفع إلى 5375 نقطة، أي بنسبة 1.67 بالمئة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولارين ليتراجع الى 62.25 دولار للبرميل الواحد.
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