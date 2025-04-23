ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، بعد تقارير تشير إلى قرب الإنفراج بين الصين وأميركا بشأن التعريفات الجمركية.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب صرح اليوم بأنه لا ينوي إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول من منصبه.



وارتفع اليوم مؤشر "داو جونز" الصناعي، 419 نقطة ليرتفع إلى 39606 نقاط، أي نسبة ارتفاع 1.07 بالمئة.



وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 407 نقاط ليرتفع إلى 16708 نقاط أي بنسبة ارتفاع 2.50 بالمئة.