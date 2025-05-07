ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم بأن الزيادات الكبيرة والمستمرة في الرسوم الجمركية "من المرجح أن تُؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة البطالة".
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 285 نقطة ليصل إلى 41114 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 48 نقطة ليصل إلى 17738 نقطة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 5631 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" حوالى دولار، ليصل إلى 58.08 دولار للبرميل الواحد
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