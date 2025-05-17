ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 332 نقطة ليصل إلى 42654 نقطة، كما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 98 نقطة ليصل إلى 19211 نقطة.
كما وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 41 نقطة ليصل إلى 5958 نقطة.
بترا
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