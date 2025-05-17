السبت 2025-05-17 01:46 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 17-05-2025 12:48 ص
الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الجمعة وتحسن قليلا سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل إلى 62.37 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 332 نقطة ليصل إلى 42654 نقطة، كما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 98 نقطة ليصل إلى 19211 نقطة.

كما وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 41 نقطة ليصل إلى 5958 نقطة.

بترا
 
gnews

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