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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:22 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بشكل ملحوظ فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، ليصل إلى 60.97 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 740 نقطة ليصل إلى 42343 نقطة أي بنسبة ارتفاع 1.78 بالمئة.
وارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 461 نقطة ليصل إلى 19199 نقطة، أي بنسبة ارتفاع 2.47 بالمئة.


وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 118 نقطة ليصل إلى 5921 نقاطـ أي نسبة ارتفاع 2.05 بالمئة.

 
gnews

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