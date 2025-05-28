ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 740 نقطة ليصل إلى 42343 نقطة أي بنسبة ارتفاع 1.78 بالمئة.
وارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 461 نقطة ليصل إلى 19199 نقطة، أي بنسبة ارتفاع 2.47 بالمئة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 118 نقطة ليصل إلى 5921 نقاطـ أي نسبة ارتفاع 2.05 بالمئة.
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