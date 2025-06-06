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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 06-06-2025 11:40 م
الوكيل الإخباري- ارتفعت، اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بنسب مختلفة بعد أسبوع ساده التذبذب.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 443 نقطة ليصل إلى 42762 نقطة، أي بنسبة ارتفاع 1.05 بالمئة. كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 231 نقطة ليصل إلى 19530 نقطة، أي بنسبة ارتفاع 1.20 بالمئة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 61 نقطة ليصل إلى 6000 نقطة، أي بنسبة ارتفاع 1.03 بالمئة.

إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، بأكثر من دولار ليصل إلى 64.64 دولارًا للبرميل الواحد.

بترا
 
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