ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 443 نقطة ليصل إلى 42762 نقطة، أي بنسبة ارتفاع 1.05 بالمئة. كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 231 نقطة ليصل إلى 19530 نقطة، أي بنسبة ارتفاع 1.20 بالمئة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 61 نقطة ليصل إلى 6000 نقطة، أي بنسبة ارتفاع 1.03 بالمئة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، بأكثر من دولار ليصل إلى 64.64 دولارًا للبرميل الواحد.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الأوروبية تسجّل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع
-
وسط تحركات أوروبية .. ترامب يُطالب بتخفيض قوي في الفائدة الأميركية
-
الدولار يتجه نحو تسجيل خسارة للأسبوع الثاني
-
النفط يتجه لأول مكاسب أسبوعية منذ 3 أسابيع
-
سهم تسلا ينهار بعد اشتباك ناري بين ترامب وماسك
-
أسعار الفضة تسجل أعلى مستوى في 13 عاماً
-
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو