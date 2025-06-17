ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 317 نقطة ليصل إلى 42515 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.75 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 294 نقطة ليصل إلى 19701 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.52 بالمئة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 56 نقطة ليصل إلى 6033 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.94 بالمئة.
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