ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما تراجع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، إلى 71.29 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 317 نقطة ليصل إلى 42515 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.75 بالمئة.

وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 294 نقطة ليصل إلى 19701 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.52 بالمئة.