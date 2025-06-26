ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.40 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 404 نقاط ليصل إلى 43386 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 194 نقطة ليصل إلى 20167 نقطة.