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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الخميس، 26-06-2025 11:42 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.40 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 404 نقاط ليصل إلى 43386 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 194 نقطة ليصل إلى 20167 نقطة.


وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 48 نقطة ليصل الى 6141 نقطة.

 
gnews

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