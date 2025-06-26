ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 404 نقاط ليصل إلى 43386 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 194 نقطة ليصل إلى 20167 نقطة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 48 نقطة ليصل الى 6141 نقطة.
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