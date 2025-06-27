السبت 2025-06-28 12:23 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 27-06-2025 11:28 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، ولليوم الثاني على التوالي فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.10 دولار للبرميل الواحد.

اضافة اعلان


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 432 نقطة ليصل إلى 43819 نقطة، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.
كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 105 نقاط ليصل إلى 20273 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 32 نقطة ليصل إلى 6173 نقطة.

 
gnews

أحدث الأخبار

4 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

عربي ودولي 4 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

تعبيرية

الطقس تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

علما الاردن ومصر

أخبار محلية الأردن يعزي مصر

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

مصدر مطلع: قرارات حكومية مهمة السبت تتعلق بالتسعيرة الجمركية للمركبات

أخبار محلية مصدر مطلع: قرارات حكومية مهمة غدا

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا من غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا من غزة

السفيرة الأردنية في المغرب جمانة غنيمات

أخبار محلية سفيرة الأردن بالمغرب تلتقي الفنان العواملة بعد تميزه في الملتقى الدولي للفسيفساء

غزة

فلسطين 11 شهيدا بالقصف الإسرائيلي على محيط مدرسة بمدينة غزة



 
 



الأكثر مشاهدة