ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، ولليوم الثاني على التوالي فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.10 دولار للبرميل الواحد.

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