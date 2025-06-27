ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 432 نقطة ليصل إلى 43819 نقطة، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.
كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 105 نقاط ليصل إلى 20273 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 32 نقطة ليصل إلى 6173 نقطة.
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