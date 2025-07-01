ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.08 دولار للبرميل الواحد.

اضافة اعلان



وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 275 نقطة ليصل إلى 44094 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 96 نقطة ليصل إلى 20369 نقطة.