الثلاثاء 2025-07-01 12:33 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 12:11 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.08 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 275 نقطة ليصل إلى 44094 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 96 نقطة ليصل إلى 20369 نقطة.


كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 31 نقطة ليصل الى 6205 نقاط.

 
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