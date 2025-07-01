ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 275 نقطة ليصل إلى 44094 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 96 نقطة ليصل إلى 20369 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 31 نقطة ليصل الى 6205 نقاط.
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