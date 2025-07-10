ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 217 نقطة ليصل إلى 44458 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 192 نقطة ليصل إلى 20611 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 37 نقطة ليصل إلى 6263 نقطة.
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