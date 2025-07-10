ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 68.32 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 217 نقطة ليصل إلى 44458 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 192 نقطة ليصل إلى 20611 نقطة.