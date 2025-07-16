ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 231 نقطة ليصل إلى 44254 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 52 نقطة ليصل إلى 20730 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة ليصل إلى 6263 نقطة.
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