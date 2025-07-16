ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 66.69 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 231 نقطة ليصل إلى 44254 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 52 نقطة ليصل إلى 20730 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة ليصل إلى 6263 نقطة.

