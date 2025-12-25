الخميس 2025-12-25 12:14 ص

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الخميس، 25-12-2025 12:03 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 58.40 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 280 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 50 نقطة تقريبا.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة.
 
 


