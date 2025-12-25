ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 280 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 50 نقطة تقريبا.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة.
