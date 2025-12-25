ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

12:03 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 58.40 دولار للبرميل الواحد.





وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 280 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 50 نقطة تقريبا.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة.



